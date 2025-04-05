Bitlis’te trafik ekipleri bayram tatili sonrası trafik yoğunluğu yaşanan bölgelerde denetimler yapıyor.Bitlis ve ilçelerinde, Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte trafik ekipleri trafik yoğunluğu yaşanan bölgelerde denetimler yapıyor. Şehrin farklı noktalarında denetim yapan ekipler, sürücüleri hız kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyarıyor. Tatil dönüşü artan trafik yoğunluğuna karşı önlem alan ekipler, özellikle ana arterler, şehir giriş ve çıkışları ile kazaların sık yaşandığı noktalarda denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan uygulamalarda sürücülere ve yolculara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, emniyet kemeri takmanın önemi de anlatılıyor.