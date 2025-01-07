Bitlis’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis-Baykan karayolu üzerinde bulunan Bitlis Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bims yüklü tır devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, bimslerin yoldan kaldırılması sonucu yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.