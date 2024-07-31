Bitlis İl Su Kurulu toplantısı, Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına ilişkin çözüm yollarının ve kaydedilen gelişmeler değerlendirildi. Konuya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla Emine Erdoğan’ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 31 Ocak 2023 tarihinde başlatılan Ulusal Su Verimliliği Seferberliği kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımı ile İl Su Kurulu 1. Toplantısı yapıldı.Toplantıda konuşan Vali Karaömeroğlu, Bitlis’te su kaynaklarının kalite ve miktar açısından korunması ve iyileştirilmesi için atılacak her adımda konunun önemine binaen takipçisi olacağına dikkat çekti. Vali Karaömeroğlu, “Su hayattır, yaşam kaynağımızdır, bizler tarih boyunca su kuyuları açmış, su kanalları, su kemerleri ve köprüleri inşa etmiş bir milletin torunlarıyız. Bizlere emanet güzel yurdumuzun gölünü, ırmağını, toprağını, doğasını evlatlarımıza bırakmak en büyük sorumluluklarımızdandır” dedi.