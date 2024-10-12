Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında operasyon düzenlendi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünü destekleyici ve övücü mahiyette paylaşımlar yaptığı tespit edilen Bitlis merkezli Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçeleri olmak üzere 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 hedef şahıs gözaltına alınarak, adli işlemlere başlanıldı. Şahısların yapılan ev aramalarında, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.