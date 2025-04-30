Bitlis’te otomobil ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Batarya kavşağı virajlarında meydana geldi. 13 S 0097 plakalı yolcu minibüsü ile 13 AGA 49 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6’sı minibüs yolcusu olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis’teki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.