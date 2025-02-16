Bitlis Belediyesi tarafından 4’ncüsü düzenlenen kar festivali ve meşaleli kayak gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.Bitlis-Tatvan karayolu üzerindeki Elaman Hanı Kayak Merkezi’nde düzenlenen festivalde gün içerisindeki etkinliklerin ardından akşam saatlerinde de meşaleli kayak gösterisi gerçekleştirildi. Soğuk hava ve sisin etkili olduğu bölgede yüzlerce vatandaşın müzik eşliğinde halay çekmesinin ardından ‘Bitlis’ yazılı ateş tabelası yakıldı. Bitlisli kayakçılar Türk bayrağı ve ellerinde meşalelerle kayarak tabela önüne geldi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve vatandaşların karşıladığı kayakçılar, meşaleleri üstü üste atarak Türk bayrağı ile poz verdi. Program, çekilen halayla sona erdi.Program sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, soğuğa ve sise rağmen kayak tesisine gelen vatandaşlara teşekkür ederek, "Bugün Elaman Hanımızın bulunduğu mevkide 4’ncüsünü düzenlemiş olduğumuz kar şenliğimizin sonuna geldik. Bu sabah başlayan etkinliğimiz binlerce vatandaşımızı burada ağırladı. Güzel bir etkinlik oldu. Kadim şehir Bitlis diyoruz. Tarihi Elaman Hanı’nın yanında güzel bir tesisimiz var. Bununla beraber burada hem ikramlarımız oldu. Kızak ve kayak yapanlar oldu. Aileler, çocukları için çok güzel bir şenlik oldu ve sadece Bitlis ve ilçeleri değil, komşu illerimizden de iyi bir katılımcı ağırladık. İnşallah karın başkenti olan Bitlis’te bu şenlikleri devam ettireceğiz. Ve insanlara karı eziyet olmaktan çıkaracağız ve kardan daha güzel keyif almaları için bu şenliklere devam edeceğiz. Katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.