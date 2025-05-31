Bitlis’in Güroymak ilçesinde meralarda bahar aylarının gelmesiyle otlayan mandalar, ortaya koydukları görsel şölenle belgesel sahnelerini aratmadı.Özellikle Güroymak ilçesinde bulunan sulak arazilere götürülen mandalar ve büyükbaş hayvanlar havadan görüntülendi. Budaklı ve Gölbaşı köylerinde bulunan manda sürüsünün bir arada otlatılma görüntüleri görsel şölen sunuyor. İlçedeki köylerde yaşayan vatandaşların başlıca geçim kaynakları arasında gelen mandaların sütünden elde edilen kaymak ve yoğurt ise Türkiye’nin farklı illerine gönderiliyor. Her gün meralara otlatılmak için çıkarılan mandalar, sıcaktan biraz olsun kurtulmak için bölgede bulunan suya girerek serinliyor.