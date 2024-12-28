Bitlis’te gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 165 köy yolu ulaşıma kapandı.Kent merkezinde kar kalınlığı 16 santimetre olurken, yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla Pazartesi gününe kadar süreceğini belirtirken, yağışlı havalarda sürücülerin de dikkatli olmalarını istedi.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan yaptığı açıklamada, kar yağışı sonrası 165 köy yolunun ulaşıma kapandığını, kar yağışının durması ile birlikte 10 ayrı şantiyede bulunan 72 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmasını sürdüreceklerini ifade etti.Kar yağışı sonrası araçlar kar altında kaybolurken, vatandaşlar da işlerine gitmek için önce araçlarının üstündeki karları temizliyor. Bitlis Belediyesi ise mahalle aralarındaki yolları açık tutmak için çalışma başlattı.