Bitlis ve ilçelerinde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle her taraf adeta buz kesti.Bitlis’te geçen hafta etkili olan kar yağışı, yerini soğuk ve rüzgarlı havaya bıraktı. Özellikle gece saatleri eksi 15-20 dereceleri bulan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde ve yüksek kesimlerde buzlanma yaşanırken, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde araç sürücülerinin ve yayaların dikkatli olmalarını, yolların buz tutma riskine karşı tedbirli olmalarını tavsiye etti.Meteoroloji yetkilileri de uyarı üstüne uyarı yaparak, özellikle gece saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde telkinlerde bulunuyor. Bitlis’te kar kalınlığının 1 metre 41 santimetre olduğunu açıklayan meteoroloji yetkilileri, kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olacağını bildirdi.Önümüzdeki birkaç gün boyunca etkili olacak soğuk hava nedeniyle termometreler, zaman zaman eksi 20’leri gösteriyor.Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da, il genelinde sadece 16 köy yolunun kapalı olduğunu, bunu da kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirtti.