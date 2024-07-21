Bitlis-Baykan Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayvan yemi yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bitlis-Baykan Karayolu’nda sürücünün ismi öğrenilemeyen 21 ADY 149 plakalı hayvan yemi yüklü tır devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralanırken, devrilen tırdan yola savrulan yem çuvalları yüzünden saatlerce uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen tırda yaralanan şoför, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yola savrulan yem çuvallarının temizlenmesinin ardından yol yeinden trafiğe açıldı.