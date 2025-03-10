BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ve Hizan ilçeleri arasında uzanan dağlarda iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Güneş gören yamaçlarda bahar havası hüküm sürerken, gölgede kalan zirveler ve vadiler hâlâ karla kaplı durumda.Mart ayının gelmesiyle birlikte güneşin etkisini artırdığı güney yamaçlar yeşermeye başlarken, kuzeye bakan tepeler kıştan izler taşıyor. Tatvan’dan Hizan’a uzanan dağlık bölgede görülen bu doğa olayı görenleri hayran bırakıyor. Bölge halkı, her yıl bu dönemde benzer manzaralarla karşılaştıklarını belirterek, "Burada bir yanda kışın sert yüzünü, diğer yanda baharın uyanışını aynı anda görebiliyorsunuz. Güneşin vurduğu alanlarda doğa canlanırken, gölgede kalan yerlerde hâlâ kış hüküm sürüyor" dedi.Fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için eşsiz bir manzara sunan Tatvan-Hizan dağları, mevsim geçişlerinin en güzel örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bölgeye gelen doğaseverler, bir adımda kıştan bahara geçmenin keyfini yaşıyor.