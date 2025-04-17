Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı köyünde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.Kireçtaşı köyü yakınlarında vatandaşların ihbar ettiği bitkin haldeki vaşak için Bitlis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipleri tarafından hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezine getirilen vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere Van’daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.Vaşak buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.