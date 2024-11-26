Bitlis’te dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 84 köy yolundan 78’i yeniden ulaşıma açıldı.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı sonrası 10 ayrı şantiyede bulunan 71 iş makinesi ve 75 personelle karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürdüklerini, kapalı olan 84 köy yolundan 78’ini ulaşıma açtıklarını söyledi. Kurtkan, kapalı olan 6 köy yolu içinde çalışmaların devam ettiğini, en kısa sürede onların da yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.Meteoroloji yetkilileri ise kent merkezinde kar kalınlığının 25, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi bulduğunu söyledi. Kar yağışının bölgeyi terk ettiğini ancak birkaç gün boyunca da soğuk havanın etkili olacağını ifade eden yetkililer, özellikle gece saatlerinde eksi derecelere düşen hava sıcaklıkları nedeniyle buzlanma ve don uyarısında bulundu.Bitlis Belediyesi ekipleri de kar yağışı ile birlikte mahalle yollarını açık tutmak için karla mücadele çalışması yaptı.