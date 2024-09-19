Bitlis’te 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen programla kutlandı.Gökmeydan’da düzenlenen program, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra konuşan İl Jandarma Komutanlığında görevli Personel Binbaşı Hayati Sarı, “Ulusumuzu birbirine bağlayan değerlerin başında tarih sayfalarına altın harflerle yazılan kahramanlıklar, toprak, vatan ve bayrak uğruna verilen canlar gelmektedir. Ülkemizin bugün ulaştığı seviye başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore’de, Kıbrıs’ta, teröristle mücadele harekatında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarında, Cerablus’ta, El Bab’ta, Afrin’de ve İdlip’te hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin eseridir. Dünyanın en hassas bölgelerinden birinde yer alan ülkemiz, bölgede bir istikrar unsurunu ve uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak birlik ve beraberliğini bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyor ve bu güzel topraklarda bağımsız, şerefi ile yaşayabiliyorsa bunu aziz şehitlerimize ve siz gazilerimize borçludur. Türk toplumunun yüksek ahlaki özelliklerini oluşturan değerlerin başında şüphesiz ki vefa duygusu gelmektedir. Bu duygu aynı zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişmez merkezinde de yer almaktadır. Bu bilinçle şundan emin olunuz ki sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz olan birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız” dedi.Program, öğrencilerin şiirler okunmasının ardından 150 metrelik Türk bayrağıyla ‘Kahramanlarla Yürüyoruz’ etkinliği ile son buldu.Düzenlenen programa Bitlis Vali Yardımcısı Alay Yazıcı, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz ile kurum amirleri katıldı.