Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 108’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Barış Adal (Se Bıra) konser verdi. Konsere vatandaşlar yoğun katılım sağladı.Etkinliklerin yapıldığı Mevlana Parkı’nda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkçe ve Kürtçe şarkıları okuyan Barış Adal, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı. Vatandaşların da zaman zaman eşlik ettiği şarkılar sonrasında Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay günün anısına Barış Adal’a plaket ve bir tablo hediye etti.