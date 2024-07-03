Erzincan’da düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri Halk Oyunları Bölge Finalinde Tatvan Gençlik Merkezi Halk Oyunları Topluluğu üçüncü oldu.Erzincan’da 5 ilin katılımıyla gençlik merkezleri arasında Halk Oyunları Yarışması Bölge Şampiyonası düzenlendi. Erzincan Merkez Yaşar Erkan Spor Salonunda gerçekleştirilen Halk Oyunları Yarışması Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasında çeşitli illerden gelen ekipler, geleneksel halk oyunlarının eşsiz figürlerini sahneye taşıdı. Toplam 200 sporcunun katıldığı yarışma, gençlik merkezlerinin halk oyunları ekipleri arasında büyük bir rekabete sahne olurken, yarışmaya Bitlis’ten katılım sağlayan Tatvan Gençlik Merkezi Halk Oyunları Topluluğu üçüncü oldu.Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, “Büyük heyecanını yaşadığımız bu yarışmaya 200 sporcu katılım sağladı. Yarışmaya katılan halk oyunları topluluğumuz 2 aydan fazla bir süredir emek veriyor. Bu süre zarfında desteklerini hiç esirgemeyen Tatvan Kaymakamımız Remzi Demir’e, Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Bilal Elkatmış’a, değerli sporcu arkadaşlarımız ve eğitmen hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Erzincan’da düzenlenen yarışmada ekibimizi ağırlayan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’ya da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.