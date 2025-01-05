BİTLİS (İHA) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Bitlis’te uygulanan ‘Dere üstü ıslah projesi’ sayesinde kent tarihi kimliğine kavuştu.Yaklaşık 7 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Bitlis’in kalesi, tarihi eserleri ve çarşı merkezinin tam ortasında geçen dere ışıklandırıldı. Dron ile havadan görüntülenen bu mekanlar, ışıklarla birleşerek adeta büyüleyici bir manzara oluşturuyor. Doğası ve tarihi zenginlikleriyle etkileyici bir şehir olan Bitlis, özellikle ışıklandırıldıktan sonraki hali görenleri kendine hayran bırakıyor.Özellikle Bitlis Kalesi, Ulu Cami gibi yapılar, hem şehrin tarihi hem de görsel dokusunu zenginleştiriyor.