Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adilcevaz ilçesini ziyaret etti.Ziyaret kapsamında Vali Karakaya ve Vali Çiftçi, Adilcevaz ilçesinde bulunan su sporları ve dalış okulunu ziyaret ederek Kaymakam Nurhalil Özçelik’ten tesis hakkında bilgi aldı. Vali Karakaya, bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekerek su sporları tesisinin hem yerel halka hem de bölgeyi ziyaret eden turistlere önemli bir hizmet sunduğunu vurguladı.Tesis gezisinin ardından Erzurum Macera Offroad Doğa Spor Kulübü üyeleriyle bir araya gelen Vali Karakaya ve Vali Çiftçi offroad etkinliğine katıldı.Vali Karakaya, "Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’yi Bitlis’te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Hem sportif hem turistik anlamda önemli değerlere sahip bu bölgemizi birlikte gezmekten büyük mutluluk duyduk" ifadelerini kullandı.2007-2010 yılları arasında Adilcevaz Kaymakamı olarak görev yapan Vali Çiftçi, ilçeyi yıllar sonra tekrar ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Çiftçi, Bitlis’in doğal ve kültürel zenginliklerine hayran kaldığını ifade ederek, misafirperverliği için Vali Karakaya’ya teşekkür etti.Ziyarette Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi Başkanı Dinçer Yılmaz, Erzurum Macera Offroad Doğa Spor Kulübü Başkanı Lokman Ayyıldız ve çok sayıda kulüp üyesi yer aldı.