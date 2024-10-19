Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan ilçesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin sorunlarını yerinde dinledi.Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan ilçesine gelerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Karayakaya, gerçekleştirdiği ziyaretinde esnafın taleplerini alırken, vatandaşlarla da sohbet ederek ilçede yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Ziyaret sırasında Tatvan halkının sıcak karşılamasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Vali Ahmet Karakaya, devletin bölgenin kalkınması için her türlü desteği sağladığını ve Tatvan’ın gelişimi için yatırımların süreceğini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm üretmek bizim en önemli görevimiz. Tatvan’ın geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.