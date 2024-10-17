Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Ziraat Odası’nı ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi.Vali Ahmet Karakaya başkanlığında düzenlenen toplantıya Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, Ahlat Belediye Başkan Vekili Ramazan Ergezen, Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ve çiftçiler katıldı. Vali Karakaya toplantıda Ahlat’taki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden’den bilgi aldı ve Ahlat’ta tarımın geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi adına değerlendirmeler yapıldı.