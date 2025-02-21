Bitlis’te iki gündür etkisini arttırarak devam eden kar yağışı ve buzlanmaya karşı valilik uyarılarda bulundu.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte kar yağışının devam ettiği ve mecbur kalmadıkça yola çıkılmaması hususunda uyarılarda bulundu. Açıklamada, "Sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma sürüş güvenliğini riske atabilir. Ani gaz, fren ve direksiyon hareketlerinden kaçının. Takip mesafesini koruyun. Hızınızı düşürün. Köprü, viyadük, tünel giriş çıkışları ve rüzgar alan noktalara gelirken hızınızı düşürün" denildi.