Bitlis Valiliği tarafından Ahlat ilçesine özel tanıtım videosu yayımlandı.Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçenin tanıtan video, kısa sürede birçok beğeni ve paylaşım aldı. Paylaşılan videoda Selçuklu mimarisinin en önemli eserlerinden kümbetler, Selçuklu Meydan Mezarlığı, geleneksel el sanatları, baston yapımı ve ilçenin doğal güzellikleri ön plana çıkarıldı. Videoda ayrıca, donmuş yüzeyiyle büyüleyici bir manzara sunan Nazik Gölü ve Ahlat Müzesi gibi önemli noktalara da yer verildi. Bitlis Valiliğinin hesabından video klip ile birlikte yapılan paylaşımda, "Ahlat, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir miras. Selçuklu Mezarlığı’ndan baston yapımına, Nazik Gölü’nden Ahlat Müzesi’ne kadar birçok değeri içinde barındırıyor" ifadelerine yer verildi.