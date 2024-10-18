Bitlis Özgüzelderespor Kulübü futbolcusu Ertuğrul Er, Filiz Can ile Süphan Dağı eteğindeki beldede nikah masasına oturdu.Bitlis Özgüzelderespor Kulübü’nün başarılı futbolcusu Ertuğrul Er, sosyal medyada tanıştığı Almanya doğumlu Filiz Can ile evlenme kararı aldı. Genç çift, nikâh için de Türkiye’nin en yüksek rakımlı beldesi olan Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belde Belediyesini tercih ettiler. Süphan Dağı’nın eteğindeki beldeye gelen genç çiftin nikâhını Aydınlar Belediye Başkanı ve Özgüzelderespor Kulübü Başkanı İbrahim Ergün kıydı.Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, “Özgüzelderespor Kulübümüzün değerli oyuncusu Ertuğrul ve Almanya’dan gelinimiz Filiz kardeşimizi belediyemizde misafir ettik. Onların nikahını kıydık. Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin, mutluluklar diliyorum” diye konuştu.