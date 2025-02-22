Bitlis’te son 3 gündür etkili olan ve bir metreyi bulan kar kalınlığından dolayı arabalar ve tek katlı evler adeta gömüldü.Bitlis’te perşembe gününden itibaren etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışından dolayı tek katlı evler, arabalar ve yön levhaları kardan kayboldu. Bitlis İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapalı köy yollarını ulaşıma açarken, karayolları ve belediye ekipleri ise gece gündüz kar mesaisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe ve cuma günü il genelinde eğitime ara verilirken, Bitlis Valiliği yaptığı yeni duyuruyla hafta sonu kurslarını da tatil etti.Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Bitlis’in en çok yağış alan Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutları bölgesinde ise araçlar kara gömüldü. Vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu kar altında bulunan araçlarını çıkarmak için çaba sarf ediyor.Metin Derman isimli araç sahibi, 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası kara gömülen aracını çıkarmaya çalıştığını söyledi. Derman, "2-3 gündür Bitlis’te yoğun kar yağıyor. Arabalarımız kaybolmuş durumda, 2 metreye yakın kar yağdı. Biz kışı yeni yaşamaya başladık" dedi.