Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla özel bir klip hazırladı.Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla çeşitli şubelerinde görev yapan kadın kadın jandarma personelinin çalışmalarından kesitlerle hazırlanan klipte; kadınların önemi, kadın ve erkek eşitliğine dikkat çekildi.Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte; "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı olarak geleceğe yön veren tüm kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.