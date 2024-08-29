Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BEBAP) tarafından desteklenen arıcılık işletmesindeki 100 kovan açılarak bal hasadı yapıldı.Bitlis Eren Üniversitesi yerleşkesinde bal hasadı yapıldı. Kovanları tek tek açarak hasadı bizzat kendisi yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, amaçlarının Bitlis balının kalite değerini artırmak olduğunu söyledi.Üniversitenin Rahva bölgesindeki yerleşkesinde düzenlenen bal hasadı programında konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, işletmede bu yıl üçüncü hasadın gerçekleştirildiğini söyledi.Balda bu yıl iyi verim beklediklerini belirten Elmastaş, 100 kovandan yaklaşık olarak 1 ton bal almayı hedeflediklerini belirtti.Elmastaş, gazetecilere yaptığı açıklamasında şunları söyledi:"Üç yıl önce bu işletmemizi kurarken 75 kovanla kurduk. Bu sene bu sayıyı 100’e çıkardık. Geçen senelerde ortalama kovan başı 10 kilo bal verimimiz olmuştu. Çok kısa bir süre içerisinde doğal olduğu için, organik olduğu için de hemen bir gün içerisinde hepsi tüketiliyor. Bu ballarımız satışı yapılarak elde edilen gelir üniversitenin hesabına aktarılıyor. Bu sene inşallah yine iyi bir verim bekliyoruz. Kovan başına yine 10 kilo bal verimimiz olacaktır. Hasadı yapılacak olan ballarımızın bir iki gün içerisinde inşallah sağımı yapılacak."Asıl amaçlarının Bitlis balının değerini ve kalitesini ortaya koymak olduğunu sözlerine ekleyen Elmastaş, sözlerine şöyle devam etti:"Burada bizim asıl amacımız Bitlis balının önemini ortaya koymak ve dikkat çekmek. Bilimsel olarak ilgili bazı çalışmaları yaparak Bitlis balının coğrafi işaretini almak ve markalaştırmak. Tabii Bitlis balının coğrafi işaret çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanacak. Biz üniversite olarak daha çok bilimsel anlamda nasıl bir katkı sağlayabiliriz ona bakacağız. Bitlis balını nasıl daha iyi hale getirebiliriz bunun çalışmalarını sürdüreceğiz. Daha doğrusu verimi, kaliteyi nasıl arttırabiliriz bununla ilgili çalışmalarımız var. Bu alanda bir bölüm açtık. Aracılık bölümümüz var. Bilimsel olarak da çalışmalarımız var. Bazı projelerimiz var. Daha önce bir iki biriminden projelerimiz de yapıldı. Bitki ve özellikle flora ile ilgili bir tasnif yapılmış oldu. Bundan sonra inşallah aynı şekilde bu faaliyetimizi sürdüreceğiz. Önemli bir çalışmamız ise ileri araştırmalar laboratuvarında bir bal laboratuvarı ünitemizi kurduk. Bununla ilgili akredite çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede bununla ilgili bir merkez olmak istiyoruz."