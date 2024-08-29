Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Yeşiltaş köyünde her sene yeşeren yerli üzüm bu sene de bereketiyle göz kamaştırdı.Hakkari ve ilçelerinde Yeşiltaş yerli üzümüyle yıllara meydan okurken, her sene olduğu gibi bu sene de verimiyle çiftçilerin yüzünü güldürdü.İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünün verimli topraklarında iki çeşit yerli üzüm yetişmeye başladı. Sonbahara yakın yetişen üzümler, çiftçilerin kendi kışlık ihtiyaçları için kaldırmasının ardından ilçe merkezinde satışa sokulacak.Ayrıca, Yeşiltaş Zerik yerli üzüm çeşidi ile ilgili 2022 yılında Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Yeşiltaş’taki yerli üzümlerden kalem alındı. Bu yerli çeşitlerden alınan kalemler aşılı fidan elde edilerek Tekirdağ’daki koleksiyon bağına dikildi. Bir yıl sonra elde edilen fidanlar asma arazi gen bankasına aktarılarak muhafaza altına alındı. Böylece Yeşiltaş ve Dağlıca köylerinde bulunan Zerik isimli yerli üzüm çeşidi kayıt altına alınmış oldu.Üzüm bağlarını yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve kurum mühendisleri, bu sene güzel bir verimin olduğunu ve tüm ilçede gelişim olması için çalışmaları sürdüreceklerini belirttiler.Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümün Ziraat Mühendisi Mehmet Bozkurt, "İlçemize yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde yaşayan çiftçimizin üzüm bağlarını incelemek üzere ziyarete geldik. Kurum Müdürümüz Mehmet Emin Yiğit Bey’le birlikte üzüm bağlarını inceledik ve sonuç olarak verimli ve bereketli olduğunu gözlemledik. Zaten bu yerli üzümlerimiz Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte iş birliği yapılarak Tekirdağ Bağcılık araştırma Enstitüsü tarafından gen bankasına aktarılmak üzere üzümlerden kalemler alındı. Bu iyi işlerin yıllar boyu devam etmesini diliyoruz. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce bunun için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.Bu aydan sonra hasada başlayacak olan çiftçilerimiz hasattan sonrada kendi kışlıklarını kaldırdıktan sonra geri kalanları pazara sunacaklar. İnşallah önümüzdeki yıllar boyunca böyle devam eder güzel verimli yıllar geçiririz diğer bütün çiftçilerimize ilham olur" diye konuştu.