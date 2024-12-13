Anadolu Selçuklu döneminin önemli şahsiyetlerinden olan Mama Hatun, gerçekleştirilen “Tüm Yönleriyle Mama Hatun ve Tercan Sempozyumu” ile ele alındı.Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Doğa ve Kültür Varlıkları Koruma Derneği işbirliğiyle düzenlenen sempozyum EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.Sempozyuma Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları, ilgili birim amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Sempozyum saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Erzincan 24 Doğa ve Kültür Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Cemal Çiçek’in açılış konuşmasıyla başladı. Çiçek konuşmasında, Mama Hatun Kervansarayının Birleşmiş Milletler UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesine dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarının tamamlandığını ve dosyanın bakanlıkta olduğunu kaydetti.Ardından katılımcılara hitap eden Rektör Prof. Dr. Akın Levent Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini söyleyerek gerçekleştirilen sempozyumun üniversiteye katkı sunacağını ifade etti.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan’ın kadim tarihi ve medeniyetini ele alarak “Anadolu’nun eşsiz bağrında sakladığı hazinelerden biri olan Erzincan’da, tarih, medeniyet ve ilim adına bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Erzincan’ı konuşmak, aslında bir şekilde Anadolu’yu anlamaktır; çünkü bu şehir, sadece bir coğrafya değildir. Medeniyetin tarih boyunca ruh kazandığı nadide bir mirastır” ifadelerine yer verdi.Konuşmasında Mama Hatun’u da ele alan Aydoğdu, “ Bugün burada, Anadolu’nun ilham perisi Mamahatun’u yâd ediyoruz. O, yalnızca bir hükümdar değil, bir devrin ruhunu şekillendiren bir hanım sultan, aynı zmaan da bir mimar, bir adalet âbidesi, bir dirayet timsalidir. Mamahatun, taştan bir destan, adaletten bir soluk, fedakârlıktan bir nefesti. Onun yaptırdığı külliye, yalnızca taşları bir araya getiren bir yapı değil, kalplerimizi medeniyetin zarafetiyle buluşturan bir şaheserdir” dedi.Sempozyum plaket ve hediye takdimiyle devam etti.Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Armağan Çoşkun’un yaptığı sempozyumda Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş, Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu ve Murat Uslu 15 dakikalık süreyle konuşmalarını gerçekleştirdiler.