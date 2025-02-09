Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 2024 yılı içerisinde Erzurum’da toplamda; 2 milyon 132 bin 641 şahsın sorgulaması yapıldı. 2 bin 436 aranması olan şahıs 3 bin 927 bakaya şahıs yakalandı.Erzurum’da bir yıl içinde olaylara karışan 13 bin 361 kişi yakalandı ve 287 kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 11 projeli dosya kapsamında 52 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 9 şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 21 şahıs tutuklandı. Yapılan 11 projeli dosyada; 4 Adet Tabanca, 2 bin 100 Amerikan Doları, 21 Adet Cep Telefonu, 2 Adet Bilgisayar, 2 Adet Flash Bellek ele geçirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda; 94 tabanca, 91 kurusıkı tabanca, 48 av tüfeği, bin 609 fişek, 952 bıçak, bin 763 gram narkotik madde ele geçirildi.Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 3 bin 41 şahsa 9 milyon 31 bin 518 TL cezai işlem uygulandı. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde 101 etkinlik gerçekleştirildi, gerçekleştirilen etkinlikler sonucunda bin 786 kişiye ulaşıldı, 3 bin 400 adet broşür dağıtıldı. Ayrıca Erzurum genelinde tüm adli birimlerin yaptığı önleyici faaliyetler kapsamında; 187 tabanca, 143 kurusıkı tabanca, 89 av tüfeği, 3425 fişek, bin 319 bıçak, 450 bin 264 gram narkotik madde 2 bin 476 adet narkotik hap ele geçirildi.