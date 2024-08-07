Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Çamlıyurt köyündeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü’ne bildirdi. Yangının büyümesiyle bölgeye 4 arazöz, 2 ilk müdahale, 2 su tankeri, Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden 3 itfaiye aracı, İl Özel İdaresi’nden 5 iş makinesi ve 40 Orman İşletme İl Müdürlüğü personeli sevk edildi. Jandarma, AFAD ve vatandaşların da desteği ile yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.