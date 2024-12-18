Bingöl’de bulunan Bal Ormanları’na arıcılar için 90 adet kovan sehpası kuruldu.Orman Bölge Müdürlüğü’nün çalışmaları Bingöl’de sürüyor. Bu çerçevede içerisinden onlarca çeşit ağaç bulunan Bal Ormanları’na arıcılar için 90 adet kovan sehpası kurulumu yapıldı. İlerleyen süreçte Bal Ormanları ve sehpaların sayısının artacağı bildirildi.Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü; “Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce, kurulan Genç Doğanca ve Merkez Güveçli - Ormanardı Bal Ormanlarında 2024 yılı içerisinde arıcılık yapan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere söz konusu Bal Ormanları’nda her biri 6 metre uzunluğunda 90 adet kovan sehpası kurulumu tamamlanmış olup, kurulan kovan sehpaları toplamda bin 170 adet arı kovanı konulabilecek kapasitededir. İlgili Bal Ormanları toplamda 750 dönüm büyüklükte olup, yıllar içerisinde toplamda 20 bin 000 adet lavanta, akasya, mahlep, çitlembik, akçaağaç, kekik ve badem fidanları dikilmiştir. Vatandaşlarımıza arıcılık konusunda daha fazla hizmet sunulmak adına 4 adet Bal Ormanı kurulumu gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki yıllar içerisinde Bal Ormanları’nın sayısı artırılacaktır” dedi.