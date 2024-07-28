Bingöl’de yaralı bir şekilde bulunan yavru leylek, doğa koruma ekiplerince tedavi altına alındı.Merkeze bağlı Garip köyünde vatandaşlar tarafından yavru bir leylek bulundu. Vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Köye giden ekipler yavru leyleği alarak koruma altına aldı.Yapılan yazılı açıklamada, “İl şube müdürlüğümüzce koruma kontrol faaliyetleri esnasında Bingöl merkez Garip köyü sınırları içerisinde bulunan yaralı leylek ekiplerimizce koruma altına alınmıştır” denildi.