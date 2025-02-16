Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheliye adli işlem yapıldı.Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan 3 ayrı çalışmada toplam, 2.27 gram toz esrar maddesi, 5.21 gram plaka esrar maddesi, 0.78 gram tütüle karıştırılmış esrarlı sigara, ‘Kova’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde kullanımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Çalışmalarda toplamda 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.