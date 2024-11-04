Bingöl’de jandarma ve polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı.Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zehir tacirlerine karşı operasyonların kararlı şekilde devam ettiğini belirtti. Vali Usta, 28 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince yapılan operasyonlarda 271,77 gram metamfetamin, 402 gram kubar esrar, 81,20 esrar maddesi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiğini ve 11 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.