Bingöl’ün Yedisu ilçesinde "Yedisu Horoz Kuru Fasulyesinin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" çerçevesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli 8 ton Yedisu horoz kuru fasulye tohumu dağıtıldı.Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ve Yedisu ilçesinde yürütülen "Yedisu Horoz Kuru Fasulyesinin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" Projesi çerçevesinde, ilçede üretim yapan çiftçilere coğrafi işaretli ürünü olan Yedisu horoz kuru fasulye tohumu dağıtım töreni düzenlenmiştir. Tören kapsamında, üreticilere yüzde 75 hibeli olarak 8 ton tohum teslim edildi.