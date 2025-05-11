Bingöl’de otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.Kaza, merkez Sancak yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 64 KP 276 plakalı otomobil, Kadran Deresi’ne uçtu. Kazada, 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından dereden çıkartılarak ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.