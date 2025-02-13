Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeni ile okullar yarın da tatil edildi.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl genelinde eğitim öğretime ara verilmesine dayanak teşkil eden olumsuz hava şartları devam etmektedir. Yaşanabilecek muhtemel olumsuz hava şartlarına bağlı olarak yoğun kar yağışı buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Bingöl merkez ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesi 1 gün daha uzatılmıştır. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.