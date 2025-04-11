Bingöl’ün Karlıova ilçesinde nisanda yağan kar, hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının 20 santime ulaştığı ilçe beyaza büründü.Meteoroloji’nin şiddetli rüzgar ve dolu uyarısı yaptığı Karlıova ilçesinde dün öğlen saatlerinden itibaren lapa lapa kar yağdı. Gece geç saatlere kadar devam eden kar nedeni ile hayat durma noktasına geldi. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı ilçe beyaz örtüyle kaplandı. Çocuklar kar sevinci yaşarken esnaf, iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi.Karlıova Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları sürüyor.