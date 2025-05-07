Bingöl’de çiftçilere yüzde 50 hibe desteği ile 80 adet güneş enerjisi sistemi 300 adet küçükbaş hayvan kırkım makinesi 800 adet akülü şarjlı ilaçlama makinesi (sırt pompası) teslim edildi.Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Küçükbaş Yetiştiricilerinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 80 adet güneş enerjisi sistemi 300 adet küçükbaş hayvan kırkım makinesi 800 adet akülü şarjlı ilaçlama makinesi (sırt pompası) yüzde 50 hibe desteğiyle üreticilere teslim edildi. Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada amacın verimliliği artırmak, hastalıklarla mücadeleyi güçlendirmek, kırsalda yaşam şartlarını iyileştirmek ve çiftçi gelirlerini yükseltmek olduğu belirtilirken, üreten ellerle güçlü bir Bingöl ve güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edileceği kaydedildi.