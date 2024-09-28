Bingöl merkez Kumgeçit köyü sakinleri, yıllardır ekip biçtikleri arazilerin SÜTAŞ’a verilmek istenmesine tepki gösterdi.Kumgeçit köyünde SÜTAŞ’a verilmek istenen araziler köylüleri ayaklandırdı. Bingöl merkez Kumgeçit köyü sakinlerinin yüz yıllardır ekip biçtiği ve hayvanlarını otlattığı Murat Nehri yatağındaki arazilerin SÜTAŞ’a verilmek istenmesi köylülerin tepkisine neden oldu. Bölgeye giden il encümenlerine tepki gösteren köylüler, köyü ve hayvancılığı bitirecek bu büyük hatadan derhal vazgeçilmesini istedi.SÜTAŞ’a verilmek istenen arazide bir araya gelen köylüler adına konuşan Kumgeçit köyü muhtarı Bedri Kancura, "Yıllardır köylülerimizin kullandığı, hayvanlarımızı otlattığımız alanlar SÜTAŞ’a peşkeş çekilemez. Köyümüzün en verimli toprakları buralar. Devletimizden bunun önüne geçmesini istiyoruz. Buralar SÜTAŞ’a verilirse köy biter. Köyde hayvancılık biter. Nereye, kime sığınacağımızı şaşırdık. Valimiz ve milletvekilimizden bir an önce bunu durdurmalarını talep ediyoruz" dedi.SÜTAŞ’ın Kumgeçit köyündeki arazilerin geleceğini tehdit ettiğini söyleyen Kancura, "Topraklarımız rant uğruna feda edilemez. SÜTAŞ Bingöl’e geliş amacını bırakıp, Bingöl’deki arazileri kendine mal etmenin peşine düşmüştür. Buna yönetimlerin bir dur demesinin zamanı gelmiş ve geçmiştir. SÜTAŞ’ın Bingöl’ü yönetmesine dur diyelim artık" diye konuştu.