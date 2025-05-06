Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı.Bingöl İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ile Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanma’ suçlarından toplamda 13 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.E. ile 2 ayrı suçtan 4 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı yakalandı. 2 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.