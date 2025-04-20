Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede farklı zamanlarda 20 adet araç lastiğinin çalındığı ve maddi zararın 65 bin TL olduğu hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma yapıldı. Çalışmada, olayı gerçekleştiren 1 şüpheli şahıs tutuklandı. Ayrıca yine farklı iki tarihte farklı alışveriş marketlerinde yapılan hırsızlık konuları üzerine yapılan çalışmada, 1 şüpheli şahsın tespit edildiği ve 2 bin 921 TL maddi zararın karşılatıldığı bildirildi.