Bingöl Belediyesi, Ramazan ayı süresince yemekhanesinde günde 2 bin kişiye iftar veriyor.Bingöl Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Belediyenin alt katında yer alan yemekhanede Ramazan ayı süresince iftarda günlük 2 bin kişiye 4 çeşit yemek verilecek.Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geleneksel hale getirdiğimiz ve birlik beraberliğimizin simgesi olan Ramazan sofralarımız bu yıl da misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyor. Belediyemiz yemekhanesinde çıkarılan 4 çeşit yemekle vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Ramazan soframıza bir ay boyunca tüm Bingöllüleri bekliyor, Ramazan ayının ilimizin, milletimizin ve ülkemizin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diliyoruz" denildi.