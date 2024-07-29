Bingöl’de İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranma kayıtları ve hapis cezaları bulunan 17 şahıs yakalandı.Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 22-29 Temmuz tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri paylaştı. Vali Usta, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda kasten yaralamadan 2 şahıs, hırsızlıktan 4 şahıs, KOM suçlarından 4 şahıs, cinsel suçlardan 1 şahıs, narkotik suçlardan 2 şahıs, diğer suçlardan 4 şahıs olmak toplam 17 şahsın yakalandığını duyurdu.Yine ekiplerin uyuşturucu maddeye yönelik gerçekleştirdiği operasyonların verilerini paylaşan Vali Usta, “18 kilo esrar, 40 bin 970 adet kök kenevir, 485 gram skunk, 660 gram kubar esrar, 26 gram metamfetamin, 8 kilo 74 gram Hint keneviri, 3 gram toz esrar, 11 gram esrar, 1 adet içme aparatı ele geçirilmiş, yapılan operasyonlarda 19 kişi gözaltına alınmıştır” dedi.