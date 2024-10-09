Bingöl’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 1 şahıs yakalandı. Şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul ve bulundurmak suçundan arama kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alınarak hakkında adli işlemlere başlandı.