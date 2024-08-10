Geçmiş yıllarda vatandaşların belirli aralıklarla gittiği ancak terör nedeniyle uzun yıllardır kimsenin uğramadığı 3 bin 250 rakımlı Kale tepesi, Mehmetçiğin başarılı operasyonlarıyla terörden temizledi ve yıllar sonra güneşin doğuşu yeniden izlendi.Bingöl’ün Karlıova ilçesi bölgesinde bulunan 3 bin 250 rakımlı Kale tepesinde güneşin doğuşu yeniden misafirlerini ağırladı. Uzun yıllardır terör nedeniyle vatandaşların gitmekte tedirginlik yaşadığı tepe, Mehmetçiğin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırıldı. Terörden temizlenen bölgenin yeniden turizme kazandırılması için valilik koordinesinde Karlıova Kaymakamlığınca 3 bin 250 rakımlı tepeye rota gezisi düzenlendi. Vali Ahmet Hamdi Usta ve il protokolünün katıldığı etkinlikte güneşin doğuşu izlendi. Akşam saat 22.00’da merkezden hareket eden ve yaklaşık 3 saatlik araç yolunun ardından bölgeye ulaşan il protokolü, burada birkaç saat mola verdikten sonra 1,5 saatlik yürüyüşe geçerek zirveye tırmandı. Sabah saat 05.25’te güneşin doğmasıyla ortaya hem renkli hem de kartpostallık görüntüler çıktı.’’Terörden arındırılan bu bölgede artık insanlarımız rahatlıkla gelip güneşin doğuşunu Karlıova’dan izleyebilecekler’’Tepede gazetecilere açıklamalarda bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ’’Bingöl’deki arkadaşlarımızla beraber 3 bin 250 rakımlı Kale tepede Karlıova’da güneşin doğuşunu izledik. Tabi bundan sonraki yapacağımız çalışmaları planlamak amacıyla buradayız. İnşallah önümüzdeki yıllarda terörden arındırılan bu bölgede güvenlik kuvvetlerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin yaptığı çalışmalarla terörden arındırılan bu bölgede artık insanlarımız artık rahatlıkla gelip güneşin doğuşunu Karlıova’dan izleyebilecekler. Bu anlamda güvenlik kuvvetlerimize çok teşekkür ediyorum. Buraları yeniden turizme açtığımız için. Karlıova kaymakamımız da çok güzel bizi ağırladı. Gecenin saat 22.00’ında başladı yolculuğumuz. Bir mevkide mola verdik, yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşten sonra tepeye geldik. Güneşin doğuşunu hep beraber izledik inşallah önümüzdeki yıllarda bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz” dedi.Bölgede güvenli bir ortamın sağlandığını belirten Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, “Karlıova ile özdeşleşmiş olan güneşin doğuşunu ilk kez burada izleyerek tecrübe ettik. Buradaki önemli olan şu daha önce bu coğrafya terörle mücadele etmiş bir coğrafyaydı, şimdi güvenlik güçlerimizin marifetiyle çok şükür biz gönül rahatlığıyla buraya gelip bu güneşin doğuşu seyrini izleyebildik. Vatandaşlarımıza da güvenli bir ortam sağladığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.Etkinliğe katılan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İbrahim Çapak ise ’’Dün gece buraya gezi niyetiyle geldik. Dünyanın en güzel yerinde doğan güneşi gördük. Hakiketten gördüğümüzde muhteşemdi. Bu muhteşemliği sadece biz değil bütün Bingöl, bütün bölge görsün istiyoruz. Burası yatırıma değer” şeklinde konuştu.Etkinliğe Vali Usta’nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kurum amirleri katıldı.