Bingöl’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin farkındalığını artırmaya yönelik etkinliklerle coşkuyla kutlandı.Bingöl’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Özel Akran Akademi ve Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde geniş kapsamlı bir etkinlik düzenlendi. Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, görme engelliler için özel olarak hazırlanan parkurda gözlerini bağlayarak yürüdü. Arıkan, kısa süreliğine de olsa görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları deneyimledi. Daha sonra yaygın gelişimsel bozukluklar için hazırlanan grup odasında otizmli öğrencilerle bir araya geldi. Burada “Arkadaşım Eşek” şarkısını öğrencilerle birlikte söyleyen Başkan Arıkan, samimi anlara imza attı.’’Engelliler için daha fazla çalışma yapılacak”Etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Arıkan, engellilere yönelik duyarlılığın artırılmasının önemine değindi. Toplumun her bireyine eşit fırsatlar sunmanın gerekliliğini vurgulayan Arıkan, şu ifadeleri kullandı:’’Bugün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bu özel gün, toplumun engelli bireyler adına duyarlılığını artırması açısından büyük önem taşıyor. Engelli kardeşlerimiz, bu toplumun vazgeçilmez bir parçasıdır. Onların yaşamını kolaylaştıracak erişim ve hizmet çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Eksik kalan yönlerimizi de tamamlayarak onların daha iyi bir hayat sürmesini sağlayacağız. Unutmayalım ki engellilere sevgi ve saygı göstermek, onların hak ettiği değeri vermek hepimizin insanlık görevidir.’’Otizmli öğrencilerle şarkılar söylendiProgramın son bölümünde Başkan Arıkan, otizmli çocuklarla bir araya gelerek eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklarla şarkılar söyleyip sohbet eden Arıkan, duygu dolu anların yaşanmasına vesile oldu. Programa katılan diğer veliler ve öğretmenler ise bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturma açısından çok değerli olduğunu belirtti.