Bingöl’ün Genç ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını kontrol altına alındı.Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Doğanca köyü Eskiköy mezrasındaki ormanlık alanda çıktı. Yangını gören çevre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgeye AFAD, emniyet, jandarma, itfaiyeden olmak üzere toplam 200 personel sevk edildi. Diyarbakır’dan da bölgeye gönderilen 2 helikopter, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.Bölgeye giderek incelemelerde bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle 7 evi tedbiren tahliye ettiklerini söyledi. Bölgede açıklamalarda bulunan Vali Usta, “Yaz mevsiminde çok sık yangınlara rastlıyoruz. Bugün yine Genç ilçesi Doğanca köyü Eskiköy mezrasında orman yangını oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa zamanda büyüdü ve yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı ama orman teşkilatımız, jandarmamız, emniyetimiz, UMKE, AFAD, itfaiyemiz, iş makineleri ve yaklaşık 200 personelin yer aldığı yangın söndürme çalışmaları kapsamında yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alabildik. Tedbiren 7 evi boşalttık. Kadınları, çocukları tahliye ettik geçici olarak. Şu anda evlerimizde herhangi can ve mal kaybı yok. Kontrol altına alınmış durumda. Diyarbakır’dan gelen 2 helikopter de destek verdi. Rüzgar da durduktan sonra yangını kontrol altına aldık” dedi.Vatandaşları uyardıBingöl’de çıkan yangın sayısının 88’e ulaştığını açıklayan Vali Usta, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vali Usta, “Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; dikkatsiz attığınız bir kibrit, sigara izmariti çok büyük felaketlere yol açabiliyor. Geçen hafta 66 yangındı ama kısa zamanda 88’e ulaştı Bingöl’de. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmalarını diliyorum. Herkesin katkılarıyla bu yangını söndürdük. Rabbim daha büyük felaketlerden Türkiye’mizi, Bingöl’ümüzü korusun diyorum” şeklinde konuştu.Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Vali Usta’ya incelemeleri sırasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da eşlik etti.