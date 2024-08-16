Bingöl merkeze bağlı bir köyde çıkan orman yangını evlere sıçramadan söndürüldü. Bölgede bulunan hayvanlarda yangın bölgesinden uzaklaştırıldı.Alınan bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Garip köyündeki merada çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangının ardından bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede bulunan hayvanlar da ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Yangının çıktığı alanda soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.