Bingöl’de çiftçilere yüzde 70 hibeli yem bitkisi dağıtımı gerçekleştirildi.DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Bingöl Yem Bitkileri Üretiminin Artırılması Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 70 hibe destekli yem bitkisi tohumu dağıtımı yapıldı. Etkinliğe, Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Suphi Çetkin, Ziraat Odası Başkanı Haşim Bürkek, Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doğan Koç, Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Aba, Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve çok sayıda çiftçi katıldı. 211 çiftçiye 11 ton yonca tohumu, 600 torba silajlık mısır tohumu dağıtıldı.